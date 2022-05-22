В ОДКБ заявили о готовности реагировать на угрозы из-за расширения НАТО

Генсек ОДКБ Зась: организация готова реагировать на угрозы из-за расширения НАТО

У Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО, заверил генеральный секретарь организации Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь 1». Об этом пишет РИА Новости.

«Нужно ли нам в этой ситуации усиливать свой силовой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации (при вступлении в НАТО новых членов — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

Зась отметил, что в настоящее время в ОДКБ не стоит вопрос о наращивании силового блока. Он подчеркнул, что ОДКБ имеет «все возможности на данный момент, чтобы служить гарантом безопасности для наших государств». «И мне кажется, мы на самом деле являемся таким хорошим щитом для всех шести стран», — считает генсек.

16 мая в Москве прошел саммит лидеров стран-членов ОДКБ​​​. В ходе встречи глав президент России Владимир Путин проинформировал коллег из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана о ходе специальной военной операции на Украине и серии совместных военных учений стран блока осенью.