В России предложили задуматься о возобновлении вакцинации против оспы

Иммунолог Жумчугов предложил задуматься о возобновлении вакцинации против натуральной оспы

Эпидемиологам в России стоит задуматься о возобновлении в стране вакцинации от натуральной оспы. С таким предложением выступил в разговоре с ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Свои слова он объяснил распространением за рубежом оспы обезьян. При этом эксперт отметил, что данного заболевания не стоит опасаться. В то же время Жемчугов рекомендовал принять меры предосторожности и допустил возможную доработку вакцины.

Жемчугов также добавил, что не стоит исключать вероятность биотерроризма. Он пояснил, что оспа обезьян сохраняется в природе благодаря мелким грызунам.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу.

Ранее в разговоре «Лентой.ру» Владислав Жемчугов заявил, что распространение оспы обезьян среди человеческой популяции после заражения этим заболеванием двух жителей Великобритании маловероятно. По его мнению, существуют определенные сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться.

Случаи заражения оспой обезьян также были зафиксированы в Австралии, США, Испании, Португалии, Италии и других европейских странах. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки.