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В Крыму заявили о грубом нарушении языковых прав русских на Украине

Постпред Крыма Мурадов заявил, что на Украине были грубо нарушены языковые права русских
Георгий Мурадов

Георгий Мурадов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал о грубом нарушении языковых прав государствообразующего русского населения на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данные языковые права закреплены 10 статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены и украинское государство стало нежизнеспособным.

Помимо этого, Мурадов высказал мнение, что Украина в нынешних границах уже не сохранится. «Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — сказал он. Постред пояснил, что раньше страна могла существовать как федеративное государство при полном соблюдении прав национальных общин, но это уже не представляется возможным.

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Марина Совина
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