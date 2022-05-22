В Крыму заявили о невозможности Украины сохраниться в нынешних границах

Постпред Крыма Мурадов заявил, что Украина в нынешних границах не сохранится

Украина в нынешних границах уже не сохранится. Такое мнение РИА Новости высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — сказал он. Постред пояснил, что раньше страна могла существовать как федеративное государство при полном соблюдении прав национальных общин, однако, нарушив права русскоязычного населения, «украинское государство стало нежизнеспособным».

11 мая сообщалось, что руководство Херсонской области хочет обратиться к президенту Владимиру Путину о принятии региона в состав России. Заместитель главы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов заявил, что будет единый указ на основании обращения к российскому лидеру о введении региона в состав полноценного субъекта РФ. Стремоусов подчеркнул, что «город Херсон — это Россия», и никакой Херсонской народной республики на территории области создаваться не будет.

В начале мая президент Польши Анджей Дуда спрогнозировал исчезновение границы с Украиной. О планах Варшавы присоединить Украину также сообщали экс-депутат Верховной Рады Илья Кива и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В Кремле также отмечали, что для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, риторика этой страны давно не была дружественной, но сейчас стала враждебной.