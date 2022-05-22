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Решетников порассуждал о влиянии санкций на товарооборот России и Таиланда

Максим Решетников заявил, что санкции могут увеличить товарооборот России и Таиланда
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Министр экономического развития России Максим Решетников порассуждал о возможном влиянии санкций на товарооборот страны с Таиландом. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Решетников, санкции могут способствовать увеличению товарооборота между Россией и Таиландом. «Мы сейчас будем максимально искать точки взаимодействия и, в общем, как раз те самые 10 миллиардов долларов, как цель торгового оборота, очень хорошо ложатся в эту ситуацию», — заявил он.

По мнению министра, перспективы развития торгово-экономических отношений России с Таиландом выросли после введения западных ограничений. В частности, это касается автомобильной промышленности, так как в Таиланде развито производство автомобилей и запчастей к ним. «Это то, в чем мы сейчас объективно нуждаемся, это возможность импорта, это возможность совместного развития производства», — констатировал Решетников.

Ранее глава Минэкономразвития объявил, что страна выдержала первый удар западных санкций. По его словам, ситуация на рынке труда в России сейчас стабильная. Также Решетников указал, что инфляция в стране снижается.

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Марина Совина
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