Вооруженные силы России сбили 11 украинских беспилотников

Российские ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов за сутки

Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские средства противовоздушной обороны отработали в районах населенных пунктов Курахово и Гусельское Донецкой народной республики (ДНР), Попасная Луганской народной республики (ЛНР), Чернобаевка Херсонской области, а также Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино под Харьковом военнослужащие перехватили два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Также в Минобороны доложили, что российские военные за последние сутки уничтожили четыре склада с боеприпасами на территории Украины. Ликвидированные объекты находились близ населенных пунктов Соледар и Соль ДНР, а также Нырково ЛНР.