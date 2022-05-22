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Вооруженные силы России сбили 11 украинских беспилотников

Российские ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов за сутки

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские средства противовоздушной обороны отработали в районах населенных пунктов Курахово и Гусельское Донецкой народной республики (ДНР), Попасная Луганской народной республики (ЛНР), Чернобаевка Херсонской области, а также Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино под Харьковом военнослужащие перехватили два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Также в Минобороны доложили, что российские военные за последние сутки уничтожили четыре склада с боеприпасами на территории Украины. Ликвидированные объекты находились близ населенных пунктов Соледар и Соль ДНР, а также Нырково ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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