Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Сочи для проведения переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram.

Переговоры глав государств состоятся на следующий день. В частности, они планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Копайгородский подчеркнул, что Сочи снова стал площадкой для важных межгосударственных диалогов.

Встречу лидеров России и Белоруссии анонсировали ранее в Кремле. Президенты договорились о ней в Москве во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности.

До этого встреча Путина и Лукашенко состоялась 16 мая в Кремле — она длилась 40 минут. Лидеры обсудили импортозамещение, перевалку белорусских грузов в российских портах и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, а также совместную работу в области ракетостроения и по другим направлениям оборонно-промышленного комплекса.