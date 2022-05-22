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Организовавшего беспорядки в Таджикистане главаря ОПГ убили во время разборок

В Таджикистане в ходе криминальных разборок убит главарь ОПГ, организовавший беспорядки

Фото: Дидор Садуллоев / ТАСС

В Таджикистане во время криминальных разборок убит главарь организованной преступной группировки (ОПГ) Мамадбокир Мамадбокиров, которого правоохранительные органы обвинили в организации массовых беспорядков в республике. Об этом РИА Новости сообщили в МВД Таджикистана.

Бандит погиб в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области городе Хороге. Мамадбокирову вменялась организация беспорядков и антиправительственных митингов. Также под его руководством была перекрыта международная трасса Хорог — Кульма, ведущая из Таджикистана в Китай.

17 мая сообщалось, что во время протестов в Хороге погиб 30-летний местный житель. Полицейским пришлось применять слезоточивый газ и резиновые пули против участников митингов, когда они пытались добраться из района Бархорог (Верхний Хорог) до площади Исмаила Сомони в центре города.

Вечером 16 мая большая группа молодежи вышла на улицы и направилась к зданию областной администрации. Трех раненых госпитализировали. На местном телеканале выступил прокурор области, который призвал жителей не участвовать в митингах и пригрозил уголовным наказанием.

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Любовь Ширижик
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