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Британский депутат накачивал наркотиками коллег для изнасилования на свиданиях

Британского депутата обвиняют в изнасиловании на свиданиях с использованием наркотиков

Фото: Toby Melville / Reuters

В парламенте Великобритании разгорается очередной сексуальный скандал: депутата Консервативной партии обвиняют в изнасиловании на свиданиях с использованием наркотиков. Об этом сообщил источник Mirror.

По данным издания, имеются жалобы от четырех жертв, которые утверждают, что их накачали наркотиками, а затем подвергли сексуальному насилию.

Один из потерпевших — депутат Консервативной партии — утверждает, что коллега ввел ему наркотик, а когда он очнулся, то обнаружил, что тот облизывает его соски. С аналогичными обвинениями выступил парламентарий от Лейбористской партии.

Еще один мужчина заявил, что отверг ухаживания депутата, но тот позже подсыпал ему наркотик в напиток.

Источник сказал, что имя обвиненного в насилии депутата открыто обсуждается среди депутатов-консерваторов.

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Любовь Ширижик
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