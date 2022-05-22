Врач рассказала о тренировках после перенесенного COVID-19

Терапевт Лисина: после COVID-19 предпочтение отдается пешей ходьбе в своем темпе

Дозированные физические нагрузки на свежем воздухе являются важнейшим компонентом реабилитации пациентов после COVID-19. Об этом в разговоре с RT заявила врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина.

«Физические занятия обеспечивают адекватную вентиляцию легочной ткани, что необходимо для разрешения воспалительных изменений», — пояснила специалист. Лисина отметила, что помимо этого предпочтение после перенесенного коронавируса отдается пешей ходьбе в своем ритме с эпизодами кратковременного увеличения темпа.

При этом врач подчеркнула, что во время тренировок важно сформировать правильный паттерн дыхания. По ее словам, следует делать «длинный, постепенный глубокий вдох и длинный равномерный выдох».

Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова сообщила, что спорт снижает вероятность заражения коронавирусом. «Положительный эффект связан с белками, которые образуются в нашем организме в ответ на сокращение мышц. Они называются миокины», — объяснила она.