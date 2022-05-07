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Врач назвала наименее подверженную к заражению коронавирусом категорию людей

Врач Половодова: человек может не заразиться COVID при высоком уровне миокинов в организме

Фото: Pixabay

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, в каких случаях человек может быть не подвержен заражению COVID-19, Ее слова передает URA.RU.

Половодова заявила, что гражданин может быть наименее подверженным к заражению коронавирусом, если окажется в определенной категории людей. В его организме должен наблюдаться высокий уровень миокинов, белков, которые образуются в ответ на мышечное сокращение. «Исследования ученых показали, что спорт снижает вероятность заражения коронавирусом, с которым мы, к сожалению, пока навсегда не расстались. Положительный эффект связан с белками, которые образуются в нашем организме в ответ на сокращение мышц. Они называются миокины», — объяснила она.

По словам спикера, люди с ожирением больше подвержены заражению COVID-19 из-за низкого содержания в организме миокинов. У таких людей мышечные белки вырабатываются менее активно. Половодова также призвала россиян больше двигаться.

Ранее иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет скрытая волна COVID-19. Подъем заболеваемости коронавирусом в стране случился из-за отмены ограничительных мер и снижении уровня вакцинации, считает эксперт.

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Марина Совина
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