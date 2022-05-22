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В США увидели угрозу безопасности Европы в случае расширения НАТО

The Hill: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может дестабилизировать Европу

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Расширение НАТО за счет вступления в альянс Финляндии и Швеции может дестабилизировать Европу, а не защитить ее. К такому выводу пришла экс-советник в Конгрессе США по внешнеполитическим вопросам Диана Олбаум (Diana Ohlbaum) в статье для американской газеты The Hill.

По ее мнению, сказать «да» Финляндии и Швеции будет гораздо труднее, чем отказать Украине. Кроме того, вступление этих двух стран северной Европы в НАТО может в конечном итоге привести к росту напряженности в регионе и стать угрозой его безопасности, считает Олбаум.

Отмечается, что ни одна из стран до сих пор не сталкивалась с серьезной угрозой со стороны России до настоящего времени. Однако «запас вооружений, который неизбежно возникнет в результате их вступления в НАТО, может создать стимулы для России к ответным действиям», предупреждает бывший советник в Конгрессе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров увидел во вхождении Финляндии и Швеции в НАТО слияние Евросоюза с альянсом. «И Финляндия, и Швеция, и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО. Их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток, поэтому в этом смысле уже, наверное, большой разницы нет», — заявил он.

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Ксения Назарова
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