Звезда «Дома-2» рассказала о первой поездке в метро и была раскритикована

Телеведущая Алена Водонаева рассказала о первой поездке в метро и была раскритикована

Звезда шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о первой одиночной поездке в метро и была раскритикована. Историей она поделилась в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я никогда не спускалась в метро одна. Мне пришлось фотографировать то, что вижу. Мой менеджер Ксения вела меня под землей по телефону», — написала ведущая.

Позже в ряде Telegram-каналов появилась критика в адрес телеведущей. «Какой же бред из ничего возник из-за моего спуска в метро. (...) Сегодня перекрыли центр из-за велосипедистов, а у меня поезд в Петербург. Спустилась в метро впервые в жизни одна, чтобы все успеть», — сообщила позже Водонаева на своей странице в Instagram.

Телеведущая также призналась, что для нее спуск в метро был «целой историей». «Вот и вы чужие достижения не обесценивайте», — заключила она.

Ранее поездку в метро раскритиковала ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Телезвезда назвала мифом мнение о том, что на метро передвигаться быстрее, чем на машине.