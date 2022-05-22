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В Чехии назвали восстановление Украины одним из приоритетов страны

Премьер Фиала назвал восстановление Украины одним из приоритетов Чехии как председателя ЕС
Петр Фиала

Петр Фиала. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Власти Чехии назвали послевоенное восстановление Украины одним из приоритетов страны в период полугодового председательства в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Петр Фиала. Он отметил, что подобная задача предполагает мирную ситуацию на Украине.

Политик также добавил, что взгляды президента республики Милоша Земана и его на различные внешнеполитические проблемы практически полностью совпадают. В том числе, пояснил Фиала, это касается действий России на Украине.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с заявлением, что страны Евросоюза должны подготовиться к восстановлению Украины после конфликта и создать фонд солидарности для будущей реконструкции страны.

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Ксения Назарова
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