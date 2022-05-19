Шольц призвал страны ЕС создать фонд для восстановления Украины

Канцлер ФРГ Шольц призвал ЕС создать фонд солидарности для восстановления Украины

Страны Европейского союза (ЕС) должны подготовиться к восстановлению Украины после конфликта и создать фонд солидарности для будущей реконструкции страны. С таким призывом выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

«Восстановление разрушенной инфраструктуры и оживление украинской экономики будет стоить миллиарды. Мы, ЕС, должны начать закладывать основу для фонда солидарности, финансируемого за счет взносов ЕС и его партнеров», — сказал немецкий лидер.

Ранее Шольц назвал условие для обсуждения президентом России Владимиром Путиным мира на Украине. По его словам, российский лидер будет готов обсуждать мир, когда поймет, что не может сломить украинскую оборону. Канцлер подчеркнул, что ни украинцы, ни страны Евросоюза не примут «диктаторский мир».