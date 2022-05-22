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Президент Польши пообещал «сделать все возможное» для членства Украины в ЕС

Президент Дуда заявил, что Польша сделает все возможное для принятия Украины в ЕС

Фото: Łukasz Gągulski / Globallookpress.com

Польские власти будут оказывать Украине всю необходимую помощь для того, чтобы обеспечить ей членство в Евросоюзе (ЕС) в будущем. С таким обещанием выступил президент Польши Анджей Дуда, передает «Интерфакс».

«Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза», — заявил польский лидер, подчеркнув, что только сама республика должна определять свое будущее.

Кроме того, Дуда предложил Киеву заключить новый договор о добрососедстве. В частности, в ходе выступления в Верховной раде он отметил, что «польско-украинская граница должна объединять, а не делить», и призвал наладить между странами транспортное сообщение.

Ранее стало известно, что Дуда прибыл с визитом на Украину. В частности, в ходе своей поездки он планировал выступить с посланием в Верховной раде. Отмечалось, что польский лидер стал первым главой иностранного государства, который приехал на Украину с начала российской специальной военной операции.

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Варвара Кошечкина
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