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США не подтвердили уничтожение партии западных вооружений для Украины

Помощник президента США Салливан не подтвердил уничтожение западных вооружений для Украины

Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

США не подтвердили уничтожение крупной партии западного вооружения и военной техники, доставленной на территорию Украины из США и ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам Салливана, который беседовал с журналистами во время брифинга Белого дома, у него не было возможности проконсультироваться с украинскими властями. Однако с точки зрения американской стороны, существуют различные надежные каналы для поставок оружия военным силам Украине.

21 мая Минобороны заявило о ликвидации крупной партии вооружения и техники, направленной Украине из США и стран Европы. Уточнялось, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по району железнодорожной станции Малин Житомирской области.

Двумя днями ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен выделить еще 100 миллионов долларов военной помощи для Украины. В рамках нового пакета американские власти планируют передать Киеву радары для противотанковых артиллерийских батарей и дополнительные тяжелые боеприпасы.

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Леонид Немов
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