В США заявили о готовности предоставить вооружение Молдавии

Конгрессмен Грегори Микс заявил о готовности США предоставить вооружение Молдавии

Член Палаты представителей США Грегори Микс заявил, что США готовы к поставкам вооружения Молдавии, если об этом попросит руководство республики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Микса, вооружение будет поставлено, даже несмотря на нейтралитет страны. Об этом председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США сказал на брифинге в Кишиневе по итогам переговоров с президентом Майей Санду.

Микс отметил, что военная помощь не должна превышать требования молдавской стороны. «Считаю, что мы должны понять, сходимся ли во мнении в отношении того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдавии», — сказал американский конгрессмен.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что страны НАТО захотели вооружить Молдавию для того, чтобы она могла защититься в случае возможного вторжения России. По словам министра иностранных дел, в настоящее время обсуждается возможность поставок оружия.