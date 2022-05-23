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69-я параллель

Путин поручил найти финансирование на инфраструктуру Арктики

Владимир Путин поручил найти источники финансирования на социальную инфраструктуру Арктики
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в рамках госпрограммы социально-экономического развития Арктики поручил найти источники финансирования на социальную инфраструктуру Арктики. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу развития Арктической зоны, опубликованном на сайте Кремля.

«Предусмотреть в рамках реализации комплексной государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" мероприятия, направленные на обеспечение граждан, проживающих на территории Арктической зоны РФ, объектами социальной инфраструктуры», — говорится сообщении.

Уточняется, что поручение главы государства Правительству России необходимо выполнить в срок до декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что управление Северным морским путем перейдет под контроль госкорпорации «Росатом». Уточняется, что Путин поручил Правительству России до 15 июля обеспечить внесение изменений в законодательство, которое предусматривает централизацию полномочий по управлению Севморпутем, а также организацию судоходства за «Росатомом».

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Никита Абрамов
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