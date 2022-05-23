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69-я параллель

Управление Северным морским путем передадут «Росатому»

Путин поручил правительству разработать план развития Северного морского пути до 2035 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить законопроект о передаче управления Северным морским путем госкорпорации «Росатом», говорится на сайте главы государства.

Правительство должно до 15 июля обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих централизацию полномочий по управлению Севморпутем и организации судоходства за «Росатомом».

Кроме того, Путин поручил правительству к 1 августа разработать план развития Северного морского пути до 2035 года. Среди прочего план должен предусматривать прогнозируемый объем грузопотока, модернизацию судостроительных и судоремонтных организаций, создание арктической спутниковой группировки для обеспечения судов метеорологическими и навигационными данными, увеличение числа аварийно-спасательных судов и спасательных центров МЧС России.

Ранее в мае сообщалось, что на фоне санкций Россия решила резко нарастить объем перевозок по Северному морскому пути. В 2022 году планируется перевезти по маршруту 32 миллиона тонн грузов, а к 2024 году цифра увеличится в 2,5 раза — до 80 миллионов тонн.

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Антон Похиляк
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