Известный российский комик ответил на критику

Юморист Азамат Мусагалиев рассказал, что с детства не любит скандалы

Известный российский комик, телеведущий и капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев ответил на критику в свой адрес. Видео комик разместил в своем личном Telegram-канале.

Мусагалиев прокомментировал сообщения от подписчицы, которая обвинила шоумена в неуважительном отношении к коллегам-комикам, которое он якобы демонстрирует в Telegram-канале «Круги на полях», где юмористы общаются на различные темы. «Мы с ребятами очень уважительно относимся друг к другу, и все, что мы говорим друг другу, мы согласовываем. (...) А вы, видимо, настолько погружены в эти "Круги на полях", что чуть-чуть чиканулись, потому что отпускаете такие оскорбления, как "гнилой человек" и "гнилые поступки"», — возмутился юморист, обращаясь к подписчице.

Он также рассказал, что не приемлет оскорблений в своем Telegram-канале. Помимо того, шоумен объявил, что намерен заняться модерацией пользователей. «С детства не люблю скандалы, что поделать (...). Скандальте, если вам нравится, но где-нибудь в другом месте», — высказался Мусагалиев.

Комментарии пользовательницы о том, что комик якобы неуважительно относится к коллегам в «Кругах на полях», появились под одним из его постов в Telegram 21 мая. Подписчица Мусагалиева выразила уверенность в том, что он унижает своих товарищей и ведет «гниловатую линию общения».

Ранее Мусагалиев также высказался о конфликтах с комиком Денисом Дороховым. Юморист заявил, что с коллегой «невозможно ругаться». Он также похвалил юмориста и назвал его положительные черты.