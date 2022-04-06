Популярный российский комик высказался о конфликтах с коллегой

Юморист Азамат Мусагалиев заявил, что с коллегой Денисом Дороховым «невозможно ругаться»

Популярный российский комик и телеведущий Азамат Мусагалиев ответил на вопрос о конфликтах с юмористом и своим соведущим по ряду шоу Денисом Дороховым. О ссорах с коллегой он рассказал в своем Telegram-канале.

«С ним (Дороховым — прим. «Ленты.ру») невозможно ругаться. Человек не понимает все равно», — заявил Мусагалиев, комментируя вопрос поклонника. Он добавил, что с коллегой в таких случаях «проще согласиться».

Вместе с тем Мусагалиев назвал его своим любимым комиком и очень талантливым человеком. «В нем столько юмора. [Он] очень смешной», — высказался о Дорохове юморист.

Ранее Мусагалиев раскрыл закулисье сатирического шоу «Однажды в России», выходящего на телеканале ТНТ. Он рассказал, что создание одного выпуска передачи занимает больше месяца.

Перед этим комик также назвал проблему юмористического проекта «Игра» на ТНТ. Ведущий признался, что организовать съемки программы было непросто из-за занятости его участников.