Почти 500 украинцев прибыли в Белоруссию за выходные

За минувшие выходные в Белоруссию прибыли 480 граждан Украины

Почти 500 граждан Украины прибыли на территорию Белоруссии за минувшие выходные. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).

«С 6:00 20 мая по 6:00 23 мая в нашу страну проследовало 480 граждан Украины, в том числе транзитом через Польшу — 379, через Литву — 89, Латвию — 12», — сказано в сообщении.

ГПК отметило, что иностранцам, прибывающим в Белоруссию «в связи с социально-политической обстановкой в Украине», не нужен ПЦР-тест. В ведомстве добавили, что пункты пропуска работают в штатном режиме.

Ранее Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) сообщило, что с начала российской специальной военной операции Украину покинули свыше шести миллионов беженцев. Более трех миллионов из них прибыли в Польшу, а свыше одного миллиона — в Молдавию.