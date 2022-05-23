Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Почти 500 украинцев прибыли в Белоруссию за выходные

За минувшие выходные в Белоруссию прибыли 480 граждан Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Почти 500 граждан Украины прибыли на территорию Белоруссии за минувшие выходные. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).

«С 6:00 20 мая по 6:00 23 мая в нашу страну проследовало 480 граждан Украины, в том числе транзитом через Польшу — 379, через Литву — 89, Латвию — 12», — сказано в сообщении.

ГПК отметило, что иностранцам, прибывающим в Белоруссию «в связи с социально-политической обстановкой в Украине», не нужен ПЦР-тест. В ведомстве добавили, что пункты пропуска работают в штатном режиме.

Ранее Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) сообщило, что с начала российской специальной военной операции Украину покинули свыше шести миллионов беженцев. Более трех миллионов из них прибыли в Польшу, а свыше одного миллиона — в Молдавию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Польша разорвала соглашение на поставку газа из России
Почти 500 украинцев прибыли в Белоруссию за выходные
Трихологи предупредили россиян о вреде мытья головы холодной водой
Россиян начали переводить на кнопочные телефоны
Байден поддержал идею о предоставлении Японии статуса постоянного члена СБ ООН
В ДТП на российской трассе заживо сгорел человек
Устроивший стрельбу в подъезде россиянин сдался полиции
Запашный призвал убрать из радиоэфиров песни покинувших Россию звезд
Ученые нашли способ снизить счета за электроэнергию
Семья с двумя детьми сгорела в собственном доме в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.