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Названы плюсы ухода Booking из России

«Известия»: уход Booking создал возможности для развития отечественных онлайн-сервисов

Фото: Thiago Prudencio / Globallookpress.com

Очевидным плюсом ухода платформы Booking.com с российского рынка названа возможность развития для отечественных систем онлайн-бронирования отелей. Об этом в интервью «Известиям» рассказали эксперты гостиничного бизнеса.

По словам сооснователя сообщества Travel Startups Леонида Пустова, российские аналоги сервиса с сопоставимым уровнем технологий не могли занять значимые доли рынка из-за отсутствия необходимых маркетинговых бюджетов и более слабой контрактной базы. Однако специалисты считают, что в ближайшие годы отечественные сервисы смогут полностью заменить туристам крупнейший агрегатор (доля Booking в России составляла 70 процентов).

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Кроме того, в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) заметили, что отели начали создавать и улучшать собственные сайты, так как появилась конкуренция — теперь туристы часто бронируют размещение напрямую. Тем не менее, в ОСИГ считают, что отельеры со временем перестроятся на другие каналы связи, поскольку у многих путешественников сохраняется привычка обращаться именно к единой системе.

Отмечается, что уход монополиста из России создал «хорошую встряску для отечественного рынка». По мнению экспертов, несмотря на то, что сервис «душил» развитие российских систем онлайн-бронирования, по этой же причине в стране не развивалась собственная система контроля участников отрасли. Так, среди прочих проблем были названы низкие стандарты качества общения с гостями: отсутствие продвинутой телефонии, CRM, сервисов сбора обратной связи и отзывов.

Об уходе Booking из России стало известно 4 марта. Сервис не позволяет искать и бронировать жилье внутри страны, при этом поиск отелей за рубежом по-прежнему доступен. В тот же день стало известно о приостановке работы компании Airbnb на территории России и Белоруссии.

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Дарья Рыбак
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