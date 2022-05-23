В Нижнем Новгороде отметили День Волги экофестивалем

В честь Дня Волги в Нижнем Новгороде провели экологическую акцию

Экофестиваль с фудкортами и выступлениями музыкантов провели в Нижнем Новгороде 21 мая в честь Дня Волги. Как уточняет KP.RU, в этот день все желающие также приняли участие в масштабном субботнике, в ходе которого с волжских берегов за день убрали десятки тонн мусора.

Рассказывая о мероприятии, замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александр Гриднев указал, что местом проведения акции стала рекреационная зона на набережной, где часто прогуливаются местные жители.

Он добавил, что регион поддерживает мероприятия, запланированные в рамках нацпроекта «Экология». По его словам, наибольшая доля финансирования приходится на направление «Оздоровление Волги». На эти средства строят очистные сооружения. «Сегодня в 80 км отсюда ниже по течению в Волгу будет выпущено 16 тысяч стерлядок по 3 грамма каждая. Ведь что такое для нас Волга? Мы открываем кран – это Волга. Отопление в домах – это Волга», — добавил он.

Мероприятие, организованное представителями автономной некоммерческой организации (АНО) «Национальные приоритеты», провели при поддержке Минэкологии и природных ресурсов РФ и акции «Вода России».

Ранее сообщалось, что в российском городе провели субботник и собрали 20 тонн отходов.