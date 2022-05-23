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Психолог рассказала о пользе объятий для снижения давления

Psychology Today: объятия помогают работе сердца и выработке гормона счастья

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Психолог Лиза ван Раалте рассказала о пользе объятий для снижения давления и улучшения эмоционального состояния. Особенно она ощущается после окончания социальной изоляции из-за COVID-19, сообщило издание Psychology Today.

Эксперт отметила, что объятия и прикосновения близкого человека способствуют выработке гормона счастья и любви и помогают работе сердца.

«Человеческая связь, в частности прикосновения, имеет решающее значение для здоровья детей и взрослых, — отметила эксперт. — Хотя у каждого человека разный уровень нежности, которую он хочет получить или дать, каждому в той или иной степени требуются прикосновения. Люди так жаждут объятий, что за последнее десятилетие мы увидели огромное количество людей, стоящих на улицах с табличками с надписью "Бесплатные объятия"».

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Лиза ван Раалте рассказала, как именно объятия улучшают состояние здоровья. «Объятия могут уменьшить воспалительный процесс, возникающий как реакция на болезнь. В одном исследовании степень воспаления измерялась с помощью образцы слюны 20 взрослых, которых просили записать количество объятий за последние две недели. Результаты показали, что количество объятий обратно пропорционально силе воспаления. Проще говоря, чем больше объятий, тем меньше степень воспаления», — пояснила эксперт.

Объятия также снижают артериальное давление. Это установили, опросив 59 женщин в возрасте 20-29 лет. Они рассказали, что чем больше они обнимались с мужьями, тем лучше было их давление, рассказала психолог. «Артериальное давление является одним из способов оценки сердечно-сосудистого здоровья, поэтому объятия полезны для вашего сердца», — уточнила врач.

Объятия помогают легче перенести простуду, а также способствуют выработке гормона счастья и любви окситоцина, добавила Лиза ван Раалте.

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Вера Владзиевская
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