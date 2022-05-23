В Ереване протестующие заблокировали движение метро

В Ереване сторонники оппозиции заблокировали движение метро, требуя отставки Пашиняна

В Ереване утром 23 мая протестующие заблокировали движение метро, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна передает ТАСС.

Члены оппозиционного движения «Сопротивление» не дают дверям одного из поездов закрыться. Они скандируют протестные лозунги. Полицейские не задерживают участников акции.

Сторонники оппозиции несколько недель устраивает акции протеста в Ереване и других городах. Участники митингов полагают, что политика правительства Пашиняна угрожает безопасности Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

18 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Пашинян просил ввести в Армению войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае, если ситуация в стране станет развиваться так же, как в Казахстане в январе 2022 года. В армянском кабмине назвали эту информацию абсурдом.

«Это невозможно и нелогично. Если бы Армения подала в ОДКБ официальный запрос, об этом было бы заявлено публично», —

сказал замглавы аппарата премьер-министра Тарон Чахоян.