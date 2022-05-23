Стало известно о резком снижении авиаперевозок по России в апреле

«Ъ»: объем авиаперевозок по России снизился на 30 процентов в апреле

Российские авиакомпании заявили о резком снижении объема авиаперевозок внутри страны в апреле — по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году показатели упали на 30 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стало известно, что в апреле общий пассажиропоток отечественных перевозчиков составил 5,03 миллиона человек. Это на 20 процентов меньше, чем в марте — тогда авиакомпании перевезли 5,2 миллиона человек.

По данным издания, наибольшая потеря трафика отмечается у «Уральских авиалиний», которые в апреле перевезли на 45 процентов меньше пассажиров. При этом сообщается, что в Минтрансе оценивают сложившуюся ситуацию «со сдержанным оптимизмом», так как в мае показатели стабилизовались.

В одной из крупных российских авиакомпаний поделились опасениями о потере трафика с начала осени — это может произойти из-за сезонного спада и снижения покупательной способности населения.

Ранее в апреле Минтранс опубликовал стратегию развития отечественной авиаотрасли до 2030 года стоимостью 627 миллиардов рублей. Ведомство предполагает два сценария: базовый и пессимистический. Последний прогнозирует потерю от половины до двух третей авиапарка из-за невозможности пополнить запас запчастей.