ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских националистов

В Крыму задержали мужчину за комментарий с украинским националистическим лозунгом

В Крыму сотрудники ФСБ поймали мужчину, который распространял украинские националистические лозунги в сети. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина разместил в групповом чате в сети комментарий, содержащий украинские националистические лозунги и призывы к насилию. Эта информация попала к силовикам, они задержали автора сообщения.

Позже мужчина объяснил свои действия последствиями украинской пропаганды и просмотра украинских телеканалов. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» УК РФ. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали 46-летнего жителя Севастополя, на дачном участке которого обнаружили взрывчатку и патроны. В ходе обыска на даче у россиянина были изъяты 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, самодельно изготовленный обрез и 800 патронов.