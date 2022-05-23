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В Крыму ФСБ задержала россиянина за незаконный оборот оружия

В Крыму ФСБ изъяла у подозреваемого в незаконном обороте оружия тротил и сотни патронов

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 46-летнего жителя Севастополя, на дачном участке которого обнаружили взрывчатку и патроны. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

В ходе обыска на даче у россиянина были изъяты 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, самодельно изготовленный обрез и 800 патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

Мужчину заподозрили в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Ранее в Крыму в отношении 27-летнего жителя Евпатории возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта. Ночью россиянин облил синей и желтой краской здание администрации города, а затем попытался его поджечь, метнув бутылку с зажигательной смесью. Довести преступление до конца злоумышленник не смог, потому что смесь, влетев в окно, потухла.

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