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Названы бросившиеся оформлять гаражную амнистию регионы

Росреестр: лидером по оформлению участков по гаражной амнистии назвали Пермский край

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Лидером среди российских регионов, жители которых бросились оформлять земельные участки по гаражной амнистии, стал Пермский край. С сентября 2021 года по март 2022-го там зарегистрировали 897 объектов, сообщает Росреестр.

Одним из лидеров рейтинга также назвали Республику Бурятию, где за семь месяцев зарегистрировали 823 участка. Топ-3 списка замкнула Республика Мордовия с показателем в 806 участков. Ниже расположились Омская область и Красноярский край, где зарегистрировали 736 и 685 участков соответственно.

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В общей сложности в рамках реализации закона о гаражной амнистии к марту было зарегистрировано более 16 тысяч земельных участков площадью 47,8 тысячи квадратных метров. В Росреестре предположили, что в будущем показатель увеличится.

Гаражная амнистия начала действовать с сентября 2021 года. По ней граждане получили возможность зарегистрировать свои гаражи по упрощенной схеме и оформить в собственность землю под ними. Нововведение коснулось строений, возведенных до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс.

Нина Ташевская
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