В Тверской области пройдет фольклорный праздник «Троицкие гуляния»

Праздник «Троицкие гуляния» пройдет в Тверской области 11 июня

Фото: страница «Троицкие гуляния в с. Василево» во «ВКонтатке»

Фольклорный праздник «Троицкие гуляния» пройдет в «Василево» в Тверской области 11 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в правительстве региона, в мероприятии примут участие более 120 творческих коллективов: народно-певческие, танцевальные ансамбли, частушечники, кукольные и цирковые коллективы, а также военно-патриотические клубы.

Кроме того, в ярмарке народных ремесел свои работы покажут около 100 мастеров-ремесленников из Тверской, Владимирской, Псковской, Костромской и Новгородской областей. На фестивале также пройдет межрегиональный открытый конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги-2022».

Ранее в мае в Тульской области открылся проект «Музейное лето», разработанный по инициативе губернатора области Алексея Дюмина. В рамках события планируется провести театральный фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне, а также Поленовские пикники, фестиваль авторской песни «Куликово поле» и другие праздничные мероприятия.