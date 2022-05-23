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Названы победители туристического хакатона СКФО

В туристическом хакатоне СКФО победили студенты из Северной Осетии

Фото: Северо-Осетинский Государственный Университет имени К. Л. Хетагурова

Студенты Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) победили в межрегиональном туристическом хакатоне Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС.

Команда работала над единым приложением для туристов, посещающих Пятигорск. В числе победителей студенты III курса (направление подготовки „Прикладная математика и информатика“) — Эдуард Хугаев, Аслан Бичилов, Заур Кудзаев, Мурат Габисов и Георгий Тебиев.

Студенты представили концепцию приложения «Туристический Пятигорск». В нем объединены возможности поиска жилья, интересных мест и мероприятий, а также туристических маршрутов и профессиональных гидов.

«Задача — создание концепции удобного цифрового продукта для туристов города-курорта, позволяющий решить большую часть организационных вопросов, возникающих в путешествии. Также призванный заменить популярные сервисы по бронированию жилья, прекратившие работу на территории России», — сообщил куратор команды Тимур Гудиев

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Варвара Кошечкина
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