Названы победители туристического хакатона СКФО

В туристическом хакатоне СКФО победили студенты из Северной Осетии

Студенты Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) победили в межрегиональном туристическом хакатоне Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС.

Команда работала над единым приложением для туристов, посещающих Пятигорск. В числе победителей студенты III курса (направление подготовки „Прикладная математика и информатика“) — Эдуард Хугаев, Аслан Бичилов, Заур Кудзаев, Мурат Габисов и Георгий Тебиев.

Студенты представили концепцию приложения «Туристический Пятигорск». В нем объединены возможности поиска жилья, интересных мест и мероприятий, а также туристических маршрутов и профессиональных гидов.

«Задача — создание концепции удобного цифрового продукта для туристов города-курорта, позволяющий решить большую часть организационных вопросов, возникающих в путешествии. Также призванный заменить популярные сервисы по бронированию жилья, прекратившие работу на территории России», — сообщил куратор команды Тимур Гудиев