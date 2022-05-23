Фем-активистки устроили акцию на Каннском кинофестивале

Фем-активистки устроили акцию против домашнего насилия на Каннском кинофестивале

Фем-активистки из французского движения Les Colleuses устроили акцию против домашнего насилия на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

Женщины появились на красной ковровой дорожке с дымовыми шашками в руках и развернули длинный плакат, на котором были перечислены имена 129 жертв домашнего насилия. Все они погибли со времени проведения прошлогоднего фестиваля.

Уточняется, что участницы Les Colleuses устроили акцию во время премьеры триллера Али Аббаси «Святой паук», который рассказывает о журналистке, выслеживающей серийного убийцу проституток. Источник, близкий к съемочной группе фильма, отметил, что акция не была скоординирована с кем-либо из создателей и не ставила перед собой цели продвинуть картину.

Охранники мероприятия не мешали проведению акции, а также разрешали фотографировать протестующих. Отмечается, что появление Les Colleuses могло быть связано с показом документального фильма «Ответ», посвященного феминисткам.

Ранее сообщалось, что женщина в цветах флага Украины выбежала топлес на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Она устроила акцию протеста, выкрикивая антивоенные лозунги.