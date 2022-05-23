Лолита вывезла мать и дочь из России

Певица Лолита Милявская вывезла мать и дочь из России

58-летняя украинская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о том, что вывезла мать и дочь из страны. Об этом артистка сообщила в эфире одной из программ НТВ.

Исполнительница не стала раскрывать местоположения своих близких, а также заявила, что делает все возможное для поддержания хорошего уровня жизни своей семьи. Звезда поведала, что находится в теплых отношениях с матерью и дочерью, однако считает правильным их переезд в другую страну, так как сама крайне редко появляется дома из-за напряженного графика.

«Они находятся в другой стране. Я делаю все, чтобы моя семья жила достаточно хорошо. Мы близки и вместе. Но проживание на одном унитазе… В том смысле, что меня нет дома большую часть времени в году», — поделилась Лолита.

По информации «Пятого канала», певица могла перевезти семью в Болгарию, где несколько лет назад приобрела элитные апартаменты и двухэтажный особняк.

Ранее Алла Никифорова, мать Лолиты, перенесла инсульт, после чего Милявская со слезами на глазах просила окружающих помочь ей перевести родительницу, а также свою дочь Еву Цекалу в Москву из Киева, где близкие певицы проживали последние несколько лет. Позже артистка сообщила, что семья переехала в ее дом в Подмосковье.

Ранее советская и российская певица Алла Пугачева рассказала, когда планирует вместе с семьей вернуться в Россию из Израиля, где исполнительница пребывает с начала марта этого года.