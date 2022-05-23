Кремль прокомментировал возможность обмена Медведчука на сдавшихся с «Азовстали»

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о невозможности обмена Медведчука на солдат ВСУ

В Кремле не видят возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) украинского политика Виктора Медведчука на пленных, сдавшихся с мариупольского комбината «Азовсталь». Такой комментарий дал представитель президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, Медведчук не имеет отношения к России, так как не является ее гражданином или военным. «А в случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", речь идет о военных и членах националистических формирований», — подчеркнул Песков.

Вряд ли здесь можно говорить об обмене, так как это совершенно разные категории лиц, заключил представитель Кремля.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России могут изучить вопрос возможности обмена Медведчука на пленных украинского батальона «Азов». Он отметил, что в вопросе переговорного процесса с Украиной основным комментатором от Москвы является Владимир Мединский, и «всем необходимо быть очень осторожными с весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии».

СБУ задержала Медведчука при попытке покинуть территорию страны 12 апреля. Глава политсовета ОПЗЖ проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.