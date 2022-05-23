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В Пентагоне оценили разговор с начальником Генштаба России

Глава Генштаба ВС США Милли назвал разговор с Герасимовым важным и значимым
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

В Пентагоне оценили разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал его важным и значимым, передает ТАСС.

Российский и американский коллеги провели переговоры по телефону на прошлой неделе. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины, и договорились держать линии связи открытыми.

Разговор между главами Генштабов ВС России с США стал их первым контактом с момента начала спецоперации 24 февраля. «Я не стану раскрывать содержание и подробности данного разговора, но тот факт, что он состоялся, важен, это было полезным и значимым обсуждением», — заявил Марк Милли.

Ранее, 14 мая, глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе беседы он призвал к немедленному прекращению огня на Украине, подчеркнув важность поддержки линий связи.

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Марина Совина
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