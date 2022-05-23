В Молдавии заявили об обсуждении обороны страны с НАТО

В МИДЕИ заявили о консультациях с НАТО на тему обороноспособности Молдавии

Молдавия обсуждает оборону республики с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Даниел Водэ, передает ТАСС.

Он сообщил, что Молдавия ведет консультации с НАТО на тему повышения обороноспособности республики, подчеркнув, что целью этого диалога являются «вклад в поддержание безопасности в мире» и «обеспечение необходимой обороноспособности вооруженных сил» страны.

«Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках программы "Партнерства ради мира", в рамках Индивидуального плана сотрудничества. Один из центральных принципов этого взаимодействия — необходимость соблюдения нейтралитета нашей страны всеми заинтересованными сторонами», — добавил пресс-секретарь МИДЕИ.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО намерены вооружить Молдавию для того, чтобы республика могла защититься в случае возможного российского вторжения. По словам главы МИД, в настоящее время страны Североатлантического альянса обсуждают возможность поставок оружия Кишиневу.