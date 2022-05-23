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Рэпер Моргенштерн обжаловал решение о признании его иноагентом

Адвокат Моргенштерна Жорин обжаловал в суде решение о признании рэпера иноагентом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) Сергей Жорин обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение о признании музыканта иностранным агентом и попросил суд исключить исполнителя из этого списка. Об этом пишет ТАСС.

Жорин подчеркнул, что Алишер является деятелем культуры и искусства, политическую деятельность не осуществляет, и не может быть признан лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащем отмене, оно обжаловано нами в Замоскворецком районном суде Москвы, который уже зарегистрировал исковое заявление музыканта. Мы просим исключить Моргенштерна из списка физических лиц, выполняющих функции иноагента», — рассказал адвокат.

По словам юриста, его доверитель является музыкальным исполнителем, «чья деятельность носит творческий характер». Жорин напомнил, что, согласно документам, основным видом деятельности ИП Моргенштерна Алишера Тагировича является зрелищно-развлекательная деятельность. При этом «сведения об осуществлении музыкантом какой-либо деятельности, носящей политический характер, в том числе в интересах иностранного источника, отсутствуют».

Ранее суд в Набережных Челнах оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Сам музыкант не явился в суд. Его адвокат Сергей Жорин объяснил решение артиста тем, что «итог заседания и так очевиден».

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Марина Совина
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