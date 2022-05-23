Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря

Постпред Крыма Мурадов: Азовское море изменило статус после освобождения Мариуполя

Постоянный представитель Крыма при президенте России вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил об изменении статуса Азовского моря после освобождения Мариуполя. Его цитирует РИА Новости.

По словам Мурадова, Азовское море «стало морем совместного пользования России и ДНР». Он также подчеркнул, что после освобождения от украинских бойцов Херсонской и южной части Запорожской областей, киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — пояснил постпред.

Ранее Мурадов высказал мнение, что Украина в нынешних границах уже не сохранится. «Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — сказал он. Постред пояснил, что раньше страна могла существовать как федеративное государство при полном соблюдении прав национальных общин, но это уже не представляется возможным.