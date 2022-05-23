Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря

Постпред Крыма Мурадов: Азовское море изменило статус после освобождения Мариуполя

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Постоянный представитель Крыма при президенте России вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил об изменении статуса Азовского моря после освобождения Мариуполя. Его цитирует РИА Новости.

По словам Мурадова, Азовское море «стало морем совместного пользования России и ДНР». Он также подчеркнул, что после освобождения от украинских бойцов Херсонской и южной части Запорожской областей, киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — пояснил постпред.

Ранее Мурадов высказал мнение, что Украина в нынешних границах уже не сохранится. «Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — сказал он. Постред пояснил, что раньше страна могла существовать как федеративное государство при полном соблюдении прав национальных общин, но это уже не представляется возможным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об уничтожении «азовцами» улик преступлений в Донбассе
Иммунолог назвал новую угрозу из-за крупных вспышек оспы обезьян
В сети назвали мечту детства мальчиков в СССР
Президент Ирана пообещал отомстить за смерть полковника КСИР
Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря
Премьер Японии предложил Байдену провести следующий саммит G7 в Хиросиме
Врач перечислил провоцирующие неизлечимое заболевание факторы
Олимпийский чемпион оценил критику в адрес Овечкина в США
В США разбился одномоторный самолет
Часто путешествующая россиянка назвала лучшие места «настоящего Дагестана»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.