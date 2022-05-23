Раскрыты способы заполучить улучшенный номер в отеле без доплат

Эксперт по финансам из Великобритании посоветовала выбирать номер на верхних этажах отелей

Эксперт по финансам и ведущая программы This Girl Talks Money из Великобритании Элли Остин-Уильямс (Ellie Austin-Williams) рассказала, что любой путешественник может получить улучшенный номер в отеле без доплат, если правильно попросит об этом на ресепшене. Ее слова передает Express.

Специалист уточнила, что во время заселения можно вежливо попросить работников рецепшена предоставить комнату на этаже повыше. По ее словам, именно там обычно располагаются более дорогие и большие сьюты. «Даже если вам не достанется президентский номер, вы хотя бы сможете быть дальше от уличного шума», — назвала преимущество верхних этажей Уильямс.

Помимо этого, эксперт посоветовала останавливаться в новых гостиницах. По ее словам, в них обычно меньше постояльцев, поэтому администраторы стремятся произвести хорошее впечатление и предлагают лучшие номера в надежде на положительный отзыв. Также Уильямс рекомендовала присоединиться к программе лояльности отеля, чтобы получать информацию о скидках и наиболее выгодных предложениях на проживание.

В заключение эксперт обратила внимание, что нужно регистрироваться в отеле позже стандартного времени. Так сотрудники будут знать, какие номера доступны и можно ли повысить категорию забронированной комнаты. Кроме того, специалист добавила, что лучше всегда выбирать угловые номера, так как из-за структурной планировки здания они обычно имеют наибольшую площадь и окна.

Ранее в мае лучшим отелем мира по итогам международной премии Travellers' Choice 2022 был назван Tulemar Bungalows & Villas, который находится в Коста-Рике. Уточняется, что курорт расположен в джунглях на склоне холма с видом на Тихий океан. Помимо локации отеля путешественников в нем привлекает уровень сервиса, чистота и природные виды.