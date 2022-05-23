Украина исключила возможность соглашения о прекращении огня с Россией

Советник президента Украины Подоляк: Киев не согласится на прекращение огня с Россией

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Москвой. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сделок с Россией, которые предусматривают уступку территорий, проводить не планируется. Он отметил, что уступки принесут неприятные последствия для украинской стороны.

Подоляк подчеркнул, что позиция Украины становится все более бескомпромиссной. «[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого будет возможно возобновление мирного процесса», — заявил он.

Советник президента добавил, что призывы западных государств о срочном прекращении огня кажутся «очень странными». По его мнению, в таком случае российские войска не покинут территорию Украины.

В конце апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что необходимо создать условия для прекращения огня на Украине. «Мы крайне заинтересованы в том, чтобы найти пути для эффективного диалога, как можно скорее создать условия для прекращения огня, создать условия для мирного решения», — подчеркнул генсек.