Бывшую «дочку» «Газпрома» в Британии задумали переименовать

FT: британская Gazprom Energy может провести ребрендинг

Бывшую британскую «дочку» «Газпрома» Gazprom Energy задумали переименовать, чтобы полностью разорвать связи с прежним российским владельцем. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, чтобы отдалиться от российских владельцев, указывает издание. Компания рассматривает возможность изменения названия на GM&T — схожего с Gazprom Marketing & Trading Limited. По словам источников газеты, неизвестно, будет ли изменение логотипа иметь большое значение, поскольку это «не радикальный ребрендинг».

Предприятие является важной частью энергетической системы Великобритании, поскольку поставляет более пятой части газа, используемого британскими компаниями. Для продолжения работы Gazprom Energy могла бы быть национализирована, но в таком случае власти рискуют нести ответственность за многочисленные потери бизнеса.

Ранее Gazprom Energy сообщила, что передача Gazprom Germania GmbH (GPG) под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ (BNetzA) не несет негативных финансовых или иных последствий. Агентство с 4 апреля управляет Gazprom Germania, из которой ранее вышел российский «Газпром». В Gazprom Energy пояснили, что попадание под госконтроль бывшей «дочки» «Газпрома» делает Германию фактическим владельцем GPG и всех ее дочерних компаний, включая материнскую компанию Gazprom Marketing & Trading (GM&T).

