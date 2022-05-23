Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Бывшую «дочку» «Газпрома» в Британии задумали переименовать

FT: британская Gazprom Energy может провести ребрендинг

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Бывшую британскую «дочку» «Газпрома» Gazprom Energy задумали переименовать, чтобы полностью разорвать связи с прежним российским владельцем. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.  

Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, чтобы отдалиться от российских владельцев, указывает издание. Компания рассматривает возможность изменения названия на GM&T — схожего с Gazprom Marketing & Trading Limited. По словам источников газеты, неизвестно, будет ли изменение логотипа иметь большое значение, поскольку это «не радикальный ребрендинг».

Котировки TTF1! от TradingView

Предприятие является важной частью энергетической системы Великобритании, поскольку поставляет более пятой части газа, используемого британскими компаниями. Для продолжения работы Gazprom Energy могла бы быть национализирована, но в таком случае власти рискуют нести ответственность за многочисленные потери бизнеса.

Ранее Gazprom Energy сообщила, что передача Gazprom Germania GmbH (GPG) под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ (BNetzA) не несет негативных финансовых или иных последствий. Агентство с 4 апреля управляет Gazprom Germania, из которой ранее вышел российский «Газпром». В Gazprom Energy пояснили, что попадание под госконтроль бывшей «дочки» «Газпрома» делает Германию фактическим владельцем GPG и всех ее дочерних компаний, включая материнскую компанию Gazprom Marketing & Trading (GM&T).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российского солдата приговорили к пожизненному сроку на Украине
Диетолог назвала идеальное время завтрака после пробуждения
Каждый третий россиянин оказался сторонником теорий заговора
В Туркмении поставят памятник коню бывшего президента
Стало известно новое название «Макдоналдса» в России
Собчак заявила о возвращении Урганта в Россию
Бывшую «дочку» «Газпрома» в Британии задумали переименовать
Россиянина арестовали по подозрению в убийстве похитителя его сестры
Ученый из НАСА заявил о живущем на автопилоте человечестве
Известный российский комик ответил на критику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.