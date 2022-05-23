Кадыров показал бои чеченских подразделений в ЛНР

Глава Чечни Кадыров показал бои подразделений в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал бои чеченских подразделений в Луганской народной республике (ЛНР). Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«На фоне безуспешных попыток ВСУ выйти из окружения остальные стремительно теряют боевой настрой, о попытках контрнаступления и речи быть не может», — подчеркнул глава Чечни.

Тем не менее, по его словам, украинские СМИ распространяют информацию о контрнаступлении. «Это какое должно быть расположение духа у украинских военнослужащих, если их приходится кормить подобным враньем? Мне жаль тех, кто все еще пытается оказать сопротивление, ведясь на такую банальную ложь», — заключил Кадыров.

Ранее глава республики заявил, что продвижение чеченских бойцов на территории Луганской народной республики проходит успешно. На опубликованных Кадыровым кадрах командиры подразделений делятся подробностями спецоперации, описывают тактику ведения боев.