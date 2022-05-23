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Кадыров показал бои чеченских подразделений в ЛНР

Глава Чечни Кадыров показал бои подразделений в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал бои чеченских подразделений в Луганской народной республике (ЛНР). Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«На фоне безуспешных попыток ВСУ выйти из окружения остальные стремительно теряют боевой настрой, о попытках контрнаступления и речи быть не может», — подчеркнул глава Чечни.

Тем не менее, по его словам, украинские СМИ распространяют информацию о контрнаступлении. «Это какое должно быть расположение духа у украинских военнослужащих, если их приходится кормить подобным враньем? Мне жаль тех, кто все еще пытается оказать сопротивление, ведясь на такую банальную ложь», — заключил Кадыров.

Ранее глава республики заявил, что продвижение чеченских бойцов на территории Луганской народной республики проходит успешно. На опубликованных Кадыровым кадрах командиры подразделений делятся подробностями спецоперации, описывают тактику ведения боев.

Сергей Истомин
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