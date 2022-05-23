Россиянина осудили за убийство милиционера-конвоира 15-летней давности

В Якутске местного жителя осудили на 13 лет за убийство милиционера-конвоира в 2007 году

В Якутске 52-летнего местного жителя осудили на 13 лет колонии строгого режима за убийство милиционера-конвоира 15-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2007 года к подсудимому обратился его приятель и попросил вместе с ним поехать на «разборки» со знакомым. Опасаясь, что оппонент придет с оружием или не один, фигурант взял с собой ружье. Когда мужчины приехали на улицу Курашова, друг подсудимого отошел в подъезд и вызвал милиционера на разговор.

В какой-то момент между стражем порядка и приятелем возник конфликт, переросший в борьбу. Увидев, что к товарищу применяется физическая сила, подсудимый вмешался и дважды выстрелил в голову и живот потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте, а стрелок и его друг скрылись с места происшествия.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В ходе следствия по другому делу правоохранители получили сведения о том, что к убийству милиционера причастен неоднократно судимый мужчина. Благодаря совместной работе следователей и криминалистов регионального управления СКР, сотрудников отдела по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска УМВД России «Якутское» и работников оперативного подразделения СИЗО-1 УФСИН России по республике была установлена личность стрелка, после чего его задержали. В ходе следствия вину он не признал.

Выяснилось, что ссора между приятелем подсудимого и милиционером произошла из-за того, что первый предъявил стражу порядка претензии из-за смерти знакомого в колонии. При этом, как пишет «КП», потерпевший не имел к этому отношения.