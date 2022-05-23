Кремль назвал источник проблемы мирового голода

Песков заявил, что Россия не является источником угрозы мирового голода

Источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, является не Россия, а те, кто ввел против нее санкции и сами эти меры. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 23 мая, приводит ТАСС.

«Что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, опять же, что это не мы являемся источником этой проблемы. А по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же, не мы являемся источниками проблем...» — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев высказывал предположение о том, что Запад готовит для России продовольственную «ловушку», суть которой заключается в обвинении Москвы в провоцировании глобального голода. По словам сенатора, угроза мирового голода реальна, и она «закладывается уже сейчас, в эти недели и дни».

По данным Der Spiegel, прекращение экспорта зерновых культур из России и Украины из-за введенных странами Запада санкций может вызвать массовый голод в странах Африки и Ближнего Востока. В частности, с проблемой могут столкнуться жители Ливана, Египта, Йемена и Ливии. Уже сейчас цены на пшеницу в этих странах выросли на 40 процентов.