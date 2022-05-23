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Психолог развеял миф об универсальном вреде соцсетей для душевного здоровья

Психолог Дэнверс рассказал об улучшении самочувствия людей после отказа от соцсетей

Фото: Pixabay

Психолог Александр Дэнверс рассказал о том, как социальные сети влияют на психическое здоровье разных пользователей. По его словам, часть переставших пользоваться соцсетями людей говорили об улучшении самочувствия, но это применимо не ко всем,сообщило издание Psychology Today.

Эксперт сослался на исследование, в котором приняли участие 154 человека. Часть из них в течение недели активно пользовалась интернетом, другая — нет. Чтобы быть уверенными, что участники эксперимента не лукавят, исследователи следили за активностью их гаджетов через специальное приложение. Некоторые подопытные все же не смогли пережить полный отказ от интернета, но значительно сократили время его использования — с 222 до 10 минут в неделю.

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«Люди, которые перестали пользоваться социальными сетями, сообщали об улучшении самочувствия, а также уменьшения проявлений симптомов депрессии и тревожности», — рассказал психолог. Последующие анализы показали, что социальные сети увеличивают симптомы депрессии только в том случае, если у человека уже были предпосылки к ней, добавил Александр Дэнверс. «Другими словами, если вы пользуетесь социальными сетями и не испытываете стресса, выход из них вряд ли заставит вас чувствовать себя здоровее», — уточнил он, развеяв популярный миф об универсальном вреде соцсетей для душевного здоровья

Ранее россиянам назвали методы борьбы с преследованием в интернете. В «Лиге цифровой экономики» посоветовали не освещать публично свою жизнь в соцсетях.

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Вера Владзиевская
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