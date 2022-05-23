Опубликованы максимально подробные фотографии Солнца

ESA: Solar Orbiter предоставил максимально подробные фотографии Солнца

Космический аппарат Solar Orbiter предоставил максимально подробные фотографии Солнца, опубликованные на официальном сайте Европейского космического агентства (ESA).

В объектив Solar Orbiter попали солнечные полюса, мощные вспышки и определенная область, называемая «еж», которая растягивается более чем на 20 километров. Такое название она получила из-за скопления «шипов» (сгустки горячего и холодного газа). Получить кадры удалось благодаря максимальному сближению аппарата и Солнца — 26 марта он подошел на дистанцию равную примерно одной трети расстояния от звезды до Земли.

На Solar Orbiter находятся десять научных инструментов: девять из них находятся под контролем Европейского космического агентства, а один принадлежит НАСА. Главная задача орбитального аппарата — исследовать связь между Солнцем и гелиосферой (область околосолнечного пространства, некий защитный «пузырь» частиц и магнитных полей, излучаемый звездой).

В мае 2022 года Европейская Южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) впервые опубликовали фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь.