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Опубликована первая в истории фотография черной дыры галактики Млечный Путь

ESO представила первую в истории фотографию черный дыры в центре Млечного Пути

Фото: ESO

Европейская Южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) представили первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь, в которой располагается Земля. Изображение было представлено на пресс-конференции, посвященной открытию, видео-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте организации.

Предположения о существовании в этом месте черной дыры появились еще в конце XX века, когда астрономы отследили странное движение звезд вокруг объекта, а в 2020 году за это открытие была присуждена Нобелевская премия. Заснять космический объект удалось с помощью глобальной сети радио- и миллиметровых обсерваторий Телескоп горизонта событий.

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Черная дыра, вокруг которой вращается вся галактика, находится на расстоянии 27 тысяч световых лет от Солнца и связана с радиоисточником Стрелец А*. Наблюдения за этим космическим участком происходили еще в 2017 году, однако около пяти лет ушло на обработку полученных данных, поскольку яркость и структура газа вокруг радиоисточника слишком стремительно менялась.

В апреле 2022 года ученые зафиксировали черные дыры, которые используют вещество, выбрасываемое в результате разрыва от поглощения, для наращивания собственной массы. Это исследование позволило узнать, как из небольших черных дыр формируются черные дыры среднего размера.

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Елена Апазиди
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