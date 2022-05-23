В Киргизии отметили важность наращивания сотрудничества с США

В Киргизии отметили важность важность наращивания практического сотрудничества с США

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев встретился с помощником Госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональдом Лу. Об этом сообщает пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи стороны обсудили актуальную повестку отношений Бишкека и Вашингтона, а также ситуацию в регионе и мире. В частности, Кулубаевым и Лу была отмечена важность наращивания практического сотрудничества между Киргизией и США, а также рассмотрены возможности увеличения инвестиционной активности и вопросы минимизации негативного влияния международных санкций на экономику республики.

Помимо всего прочего, дипломаты выразили готовность активизировать сотрудничество в области обеспечения приграничной безопасности.

В апреле США заявили о готовности подписать новое соглашение о сотрудничестве с Киргизией. По словам заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узры Зеи, тем самым в Вашингтоне хотят открыть «новую главу взаимоотношений между странами по вопросам демократических прав».